В ООН выступили за немедленное продление зерновой сделки Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам выступил за немедленное продление зерновой сделки

Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что всемирная организация выступает за немедленное продление зерновой сделки, так как это важно для рынка. Он добавил, что Организация Объединенных Наций проделала большую работу по снятию препятствий для экспорта российских зерна и удобрений. Для этого ее сотрудники провели несколько встреч с представителями Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Мы очень заинтересованы не только в продлении этой черноморской инициативы. Я был вчера в Вашингтоне. Была проделана большая работа для снятия этих препятствий, это очень важно, — рассказал Гриффитс.

По его словам, он лично участвовал в переговорах в Вашингтоне по этому вопросу.

Большая часть удобрений, которые Россия должна была поставить в беднейшие страны, была заблокирована в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, сообщила ранее пресс-служба МИД России. Руководство этих европейских стран не дает согласия на отправку удобрений по линии ВПП ООН. Речь идет о 300 тысячах тонн продукции.

В ведомстве подчеркнули, что главная причина возникшей ситуации — односторонние западные санкции. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя об отмене ограничений на поставку удобрений, де-факто они продолжают действовать.