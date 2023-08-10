В ООН высказались об открытии Украиной коридоров в Черном море В ООН заявили о непричастности к открытию Киевом коридоров в Черном море

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

ООН не имеет отношения к открытию Киевом временных коридоров в Черном море для торговых судов, идущих из или в ее порты в районе Одессы, заявил зампредставителя генсека всемирной организации Фархан Хак, чьи слова приводит ТАСС. Он отметил, что в ООН настаивают на необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Безопасный проход торговых судов был одним из преимуществ черноморской зерновой инициативы, [реализация] которой, мы надеемся, может быть продолжена. Мы не имеем какого-либо отношения к этому заявлению, — сказал Хак.

Так он отреагировал на заявления ВМС ВСУ о временных коридорах в Черном море для торговых судов. В Киеве предупредили о сохранении на маршруте военной угрозы и минной опасности, отметив, что пропускать будут суда, чьи владельцы и капитаны согласятся на данные условия.

В Минобороны РФ ранее подчеркивали, что все суда, которые пойдут в порты Украины, станут рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов.

Ранее Киев объявил новые временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов страны. Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с конца февраля 2022 года.