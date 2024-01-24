В ООН высказались о сбитом Ил-76 под Белгородом Дюжаррик: ООН сожалеет о гибели людей на борту Ил-76

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Стефан Дюжаррик

ООН сожалеет о гибели людей на борту Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом, заявил пресс-секретарь генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. По его словам, которые приводит ТАСС, международная организация готова предоставить докладчика на заседание Совета Безопасности из-за сбитого самолета, перевозившего пленных из числа Вооруженных сил Украины, если будет запрос от членов СБ ООН.

Мы видели сообщения прессы <...>. Мы сожалеем о жертвах [при крушении Ил-76], однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом, — говорится в сообщении.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск), заявил глава МИД Сергей Лавров. Дипломат обратил внимание, что украинская сторона могла бы рассказать, как случилась трагедия.

В то же время украинские СМИ, в частности РБК-Украина, сообщают, что российский военный самолет Ил-76 сбили ВСУ. По информации источника издания в войсках, борт мог перевозить ракеты и комплексы C-300, но этот факт уже опровергло Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве сообщили, что на борту самолета находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.