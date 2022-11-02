В ООН выразили надежду о продлении зерновой сделки Представитель генсека ООН Дюжаррик: организация надеется на продление зерновой сделки

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Организация объединенных наций выражает надежду, что зерновая сделка, срок действия которой прекращается 19 ноября, будет продлена, а положения соглашений будут выполняться согласно договоренностям, заявил в ходе брифинга 2 ноября официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. Он добавил, что генсек организации Антониу Гутерриш провел в последние дни ряд разговоров о зерновой сделке с представителями РФ, однако с президентом России Владимиром Путиным диалога пока не было.

Мы очень надеемся, что сделка будет продлена и будет выполняться в полном объеме, — сказал он.

Кроме того, он указал, что информация о якобы поставках КНДР вооружений России для использования на Украине может стать предметом изучения экспертов, осуществляющих контроль за выполнением санкционного режима.

С точки зрения секретариата у нас нет возможности проверить эти утверждения. В отношении КНДР действуют санкции. Если такой вопрос будет поднят, то его рассмотрит группа экспертов по санкциям, — подчеркнул он.

Дюжаррик добавил, что заявления России о недопустимости ядерной войны отражают одну из главных целей пребывания Гутерриша на своем посту.

Никогда не видеть какого-либо ядерного конфликта является целью генерального секретаря, — пояснил представитель генсека.

В Telegram-канале Минобороны РФ ранее появилось заявление о возобновлении Россией участия в зерновом соглашении. Отмечается участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке. Ведомство уточняет, что Черноморская инициатива, приостановленная после атаки БПЛА ВСУ на Севастополь, будет возобновлена.