В ООН выразили надежду на восстановление зерновой сделки Офис Гутерриша: ООН работает над восстановлением зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООН надеется на восстановление черноморской зерновой инициативы и работает в этом направлении, заявил в ходе брифинга для журналистов заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. По его словам, которые приводит ТАСС, данная инициатива была «недолговечной, но успешной».

Мы не сдаемся. Мы продолжаем работать со сторонами, чтобы понять, что можно сделать для ее (зерновой сделки. — NEWS.ru) продолжения. <...> Мы по-прежнему надеемся возродить ее, поскольку верим, что она была значимым достижением не только с точки зрения дипломатии, но и просто с точки зрения снижения цен на продукты питания в мире, — сказал Хак.

Действие заключенного летом 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном — так называемой зерновой сделки — прекратилось с 18 июля текущего года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. По словам президента РФ Владимира Путина, условия сделки в отношении Москвы не выполнялись. Также не была реализована главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук ранее сообщил, что зерновая сделка будет возобновлена при выполнении меморандума Россия — ООН. По его словам, в настоящее время Москва не видит перспектив в снятии санкций с российских экономических операторов, которые задействованы в производстве и экспорте, в том числе в сферах банковских платежей, страхования, транспортной логистики.