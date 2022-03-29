ООН выразила сильное беспокойство сообщениями о дрейфующих минах

Организация Объединённых Наций (ООН) серьёзно обеспокоена сообщениями о дрейфующих минах, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика. На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что не менее 10 мин, установленных украинскими вооружёнными силами на подходе к портам страны, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря.

Мы отслеживаем эти сообщения. Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенность, — сказал Дюжаррик.

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море, в сторону Босфора. Как отметили в службе, в «Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин» прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

Накануне стало известно, что гражданское коммерческое судно обнаружило у входа в Босфор предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что это мина старого образца. Она была обезврежена. В связи с произошедшим Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом.

Также стало известно, что дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от побережья Румынии в Чёрном море. Она была замечена утром румынским рыболовецким судном «Олимпус-1», командир которого проинформировал власти по официальным каналам.