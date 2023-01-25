В ООН узнали о видео с пытками российских пленных ВСУ УВКПЧ ООН узнало о видео с пытками над российскими пленными военнослужащими Украины

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) известно о представленном Россией видео, где показаны нарушения прав человека в отношении российских пленных. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Равина Шамдасани. Ранее видео, содержащее сцены насилия, представила на встрече с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты, — сказала Шамдасани.

Она добавила, что руководитель миссии УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине затронула некоторые из представленных случаев в ходе брифинга в Женеве 15 ноября 2022 года. Также в ноябре одно из этих видео прокомментировал публично верховный комиссар.

Шамдасани рассказала, что власти Украины предоставили международной миссии доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования, в результате представители ООН смогли конфиденциально поговорить с ними и задокументировать нарушения прав.

Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам, — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, в отчете УВКПЧ, который охватывает первые шесть месяцев СВО, говорилось о 50 случаях пыток и различных форм жестокого обращения с пленными со стороны солдат ВСУ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич заявил, что украинские власти постоянно нарушают нормы гуманитарного права. По его словам, начиная с 2014 года все подобные нарушения документировались и с ними можно ознакомиться в Сети. При этом он подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться норм международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала своего украинского коллегу, ООН и Красный Крест потребовать от киевского руководства не применять пытки в отношении пленных. Она рассказала, что получила кадры от родственников попавших в плен российских военнослужащих, где запечатлены издевательства над последними.