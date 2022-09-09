В ООН утвердили нового комиссара по правам человека

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Генассамблея ООН утвердила нового верховного комиссара организации по правам человека. Им стал австриец Фолькер Тюрк, пишет ТАСС.

Кандидатуру Тюрка утвердили без согласования. Его рекомендовал генеральный секретарь Антониу Гутерриш. До назначения Тюрка этот пост занимала представительница Чили Мишель Бачелет.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его коллеги закрывают глаза на теракты, которые устраивает киевский режим на освобожденных территориях Донбасса. В качестве доказательств дипломат в ходе заседания СБ ООН 7 сентября привел несколько примеров. Это гибель руководителя администрации Бердянска Артема Бардина и убийство 24 августа главы временной гражданской администрации Михайловки Запорожской области Ивана Сушко.

Накануне Россия сделала запрос на проведение заседания СБ ООН по вопросам поставок оружия Украине. В качестве докладчиков Москва предложила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу и представителей «гражданского общества».