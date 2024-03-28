ООН увидела дискриминацию русских, армян и цыган на Украине ООН: украинский закон о нацменьшинствах дискриминирует русских, армян и цыган

Фото: Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

Украинский закон о правах национальных меньшинств, принятый Верховной радой в декабре 2023 года, является дискриминационным для тех, кто говорит на языках, не являющихся официальными в странах Европейского союза, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В частности, речь идет о русском, армянском и цыганском языках.

Эксперты организации пришли к выводу, что документ «улучшил языковые права меньшинств, которые используют языки Европейского союза в образовании, как среднем, так и высшем, а также рекламе и избирательных кампаниях». Однако норма «сохраняет дискриминационное дифференцированное обращение, с одной стороны, с национальными меньшинствами, говорящими на официальных языках ЕС, и, с другой стороны, с национальными меньшинствами, чьи языки не являются официальными языками ЕС, например, русский, армянский или цыганский».

В управлении подчеркнули, что новый законопроект не отменил дискриминационное положение предыдущего закона «О национальных меньшинствах на Украине». В нем, например, сказано, что во время военного положения и в течение шести месяцев после его окончания право на мирные собрания национальных меньшинств, которые «отождествляют свою принадлежность по этническому происхождению» с «государством-агрессором», должно быть временно приостановлено.

Ранее в этом же докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что 44 российских военнопленных рассказали о побоях и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания на Украине с декабря 2023 года по февраль 2024-го.