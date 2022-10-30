В ООН спрогнозировали рост ВВП России в 2023 году «Известия»: в ООН спрогнозировали рост ВВП России в 2023 году

Фото: imago stock&people/Global Look Press

В ООН спрогнозировали, что в 2023 году российский ВВП покажет рост на 1,3 процента, при спада этого показателя в 2022 году на семь процентов, пишут «Известия» со ссылкой на отчет конференции организации по торговле и развитию (ЮНКТАД). Специалисты международной организации отметили, что полное влияние санкционной политики на экономику России подсчитать невозможно. Несмотря на это, в докладе сообщается, что на показатели повлияет эмбарго на российскую нефть, которое вступает в силу в декабре.

Полное влияние санкций на российскую экономики еще неизвестно, однако они уже оказали эффект. Также в конце года вступает в силу эмбарго на нефть из России, что сократит доходы федерального бюджета, — сказано в докладе ООН.

Эксперты ООН отметили, что это стало возможно благодаря действиям российских властей, которые предприняли ряд успешных мер по адаптации экономики к санкционным условиям.

Немецкие предприятия ждет небывалая волна сокращений из-за энергетического кризиса, написало ранее издание Handelsblatt. В статье сообщается, что в Германии наблюдается резкое снижение числа вакансий и увеличение числа увольнений. По информации издания, показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта. В материале отмечается, что неопределенность в экономике побуждает руководство компаний увольнять своих сотрудников.