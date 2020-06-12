В ООН сообщили о заражении коронавирусом более 950 сотрудников

https://static.news.ru/photo/595b3374-acd3-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением. Он сообщил о заражении коронавирусом более 950 сотрудников организации.

В целом число случаев заболевания в ООН составляет 953, — цитирует его ТАСС.

Ранее в организации приняли решение ограничить личное присутствие ряда сотрудников. С начала пандемии коронавируса все заседания проходят в режиме онлайн. Такой формат работы будет сохранён до конца июня.

На сегодняшний день в мире выявлено более 7,5 млн заражённых коронавирусом, около 421 тысячи человек умерли от болезни. Выздороветь удалось 3,5 млн пациентов. Первое место по числу заражений занимает США, второе — Бразилия, а на третьем — Россия.

Как ранее писал NEWS.ru, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об опасности продовольственной катастрофы из-за COVID-19.