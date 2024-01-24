В ООН сообщили о вспышке холеры еще в одной африканской стране В ООН сообщили о распространении холеры и диареи в Сомали

Фото: Hassan Bashi/Xinhua/Global Look Press

В ООН сообщили о вспышке холеры и распространении острой водянистой диареи в Сомали, пишет EADaily со ссылкой на отчет Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) организации. В ООН уточнили, что в стране было зафиксировано более 470 новых случаев заболевания и девять смертельных исходов.

Холера и острая водянистая диарея распространяются в Сомали. Более 470 случаев были зафиксированы за вторую неделю января, включая по меньшей мере девять смертельных исходов, — говорится в отчете.

По данным УКГВ, больше всего заболевших выявили в штате Хиршабелле, где в конце 2023 года произошло наводнение из-за проливных дождей. Нынешняя вспышка является продолжением пандемии, начавшейся в прошлом году. Тогда было зарегистрировано более 18 тысяч случаев заболевания. В ООН отметили, что обеспокоенность вызывает недостаток финансирования гуманитарной помощи. В 2023 году было выделено только 44% от требовавшейся суммы. Сейчас для расширения масштабов мер реагирования и помощи пострадавшим необходимо $5,6 млн.

Ранее стало известно, что почти 8,3 тыс. случаев заболевания с подозрением на холеру зарегистрированы в Судане. В ООН добавили, что уже более 200 человек стали жертвами болезни, что вызывает обеспокоенность в условиях вооруженного конфликта.