В ООН сообщили о 189 сотрудниках, заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dfb26338-7db3-11ea-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Hurst /Global Look Press

Коронавирусной инфекцией заразились 189 сотрудников ООН, трое умерли. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Что касается случаев в ООН, по данным на вечер воскресенья, были подтверждены 189 случаев заболевания COVID-19 по всему миру. Трое скончались, — цитирует Хака РИА Новости.

NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал ООН рассказать о происхождении коронавируса. Он подчеркнул, что в мире существует несколько теорий на этот счёт. По его словам, в ООН должны рассказать, природный ли это вирус или лабораторный.

В настоящий момент число заболевших коронавирусом в мире достигло более 1,8 млн человек, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США — 560 891 человек, скончались — 22 861.

В России коронавирус диагностирован у 18 328 человек, за последние сутки 2558 новых случаев, 1470 человек излечились, умерли 148 пациентов. В Москве 11 513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.