В ООН сообщили, что нужно предпринять для преодоления кризиса в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/397f2fac-f674-11ea-bfc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для достижения мира в Белоруссии необходимы реформы, диалог и привлечение к ответственности тех, кто виновен в нарушении прав человека. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 45-й сессии профильного Совета ООН.

Бачелет призвала Совет ООН по правам человека «сосредоточить внимание на этих трёх сферах, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и недовольства». По её словам, «все утверждения о пытках и других формах плохого обращения со стороны сил безопасности должны быть задокументированы и расследованы, с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности».

Бачелет напомнила о продолжающих поступать сообщениях о «насильственных репрессиях в отношении мирных демонстраций», «чрезмерном применении силы», «похищении неизвестными лицами людей, имеющих отношение к оппозиции», а также об арестах журналистов.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

7 сентября вышла из своего дома и не вернулась Мария Колесникова — один из лидеров белорусской оппозиции. Очевидцы сообщали, что видели, как неизвестные в масках затолкали её в микроавтобус без номеров в центре столицы и увезли в неизвестном направлении. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что они на автомобили «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.

Власти Украины заявили, что произошедшее на границе было не добровольным выездом, а насильственной депортацией. Давшие в Киеве пресс-конференцию Кравцов и Родненков сообщили, что Колесникова на границе порвала паспорт, поэтому её не смогли отправить на Украину. В итоге её задержали как подозреваемую по делу о призывах к захвату власти. Сейчас Колесникова находится в СИЗО в Жодино Минской области, писал NEWS.ru.