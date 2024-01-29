В ООН сочли недопустимым изменение границ сектора Газа Представитель генсека ООН: изменений в границах сектора Газа быть не должно

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Изменений границ сектора Газа быть не должно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости. Такое заявление связано с появившейся информацией о намерении Израиля создать буферную зону на территории конфликта, чтобы оградить себя от военных ХАМАС, хотя официально ЦАХАЛ эти планы не комментирует.

Мы считаем, что изменений в границах сектора Газа быть не должно, — сказал Дюжаррик.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявляла председатель суда Джоан Донохью. При оглашении решения по иску ЮАР к Израилю она обратила внимание на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия и США могут повлиять на Израиль и ХАМАС во избежание эскалации конфликта в секторе Газа. Он признался, что не стал бы поднимать вопрос о признании действий ЦАХАЛ в Газе геноцидом, как этого добивались власти ЮАР в суде ООН. Сенатор считает, что вопрос о геноциде в Газе — тема очень серьезная, которую еще нужно изучить.