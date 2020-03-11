https://static.news.ru/photo/feff2be6-639a-11ea-b537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Женщин на руководящих государственных постах с каждым годом становится всё больше. Об этом свидетельствуют данные доклада Межпарламентского союза (МПС) и Организации Объединённых Наций (ООН) о гендерном равенстве в политике.

По состоянию на начало 2020 года женщины работали в должности президента или главы правительства в 20 странах. Это на одну страну больше, чем в 2019 году, и на 12 больше, чем в 2005 году, когда был опубликован первый такой доклад, передаёт ТАСС. В отчёте отмечается, что более половины руководящих постов, которые занимают женщины, приходится на Европу.

Рост доли женщин на министерских постах авторы документа расценивают как «обнадёживающую тенденцию». Так, в 14 странах их в правительствах больше половины. Ещё в 16 государствах они располагают от 40% до 50% министерских портфелей. Здесь лидеры — Европа и страны Западного полушария.

Вместе с тем этого всё ещё мало, считают авторы исследования. В глобальном масштабе это всего 21,3% (851 министерский пост из 4003). Впрочем, в 2005 году было ещё меньше — 14,2%.

В правительствах женщины занимают в основном должности, связанные с вопросами, касающимися семьи, детей, пожилых и инвалидов, социальной политики, гендерного равенства, профессионального обучения, экологии и энергетики.

Ранее NEWS.ru писал, что председателем парламента Азербайджана впервые со дня провозглашения независимости республики в 1991 году стала женщина. Этот пост заняла Сахиба Али гызы Гафарова.