https://static.news.ru/photo/7e7c52ac-5ef2-11ea-8c63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация предпринимает все усилия для предотвращения пандемии коронавируса. По его словам, её ещё можно избежать, если правительства всех стран будут скоординировано работать.

ВОЗ с самого начала была очень активна, работая в сотрудничестве с правительствами стран, включая Китай, — заявил Гутерриш в интервью ТАСС.

По его словам, для сдерживания нового коронавируса сужается окно возможностей, поэтому «нужна организованная работа всех правительств и международная солидарность».

Ранее эксперты ООН оценили урон от коронавируса мировой экономике. Выяснилось, что больше всего пострадали Евросоюз ($21 млрд 676 млн), США ($8 млрд 495 млн), Япония ($6 млрд 393 млн), Республика Корея ($4 млрд 433 млн) и Вьетнам ($2 млрд 689 млн). Потери России были оценены в $262 млн

NEWS.ru сообщал, что в Гонконге домашняя собака заразилась коронавирусом от инфицированной хозяйки. Медики несколько раз брали пробы у животного, они показали слабо положительный результат. Специалисты Университета Гонконга и Всемирной организации по охране здоровья животных пришли к выводу, что вероятность передачи коронавируса от человека к животному существует.