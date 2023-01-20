В ООН резолюцию о трибунале по России назвали PR-ходом Дипломат ООН назвал резолюцию о трибунале по России PR-ходом

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Резолюция Европейского парламента (ЕП) с призывом создать трибунал по России — не более, чем PR-ходом, передает РИА Новости со ссылкой на дипломата одной из делегаций ООН. По его словам, решения, обязательные для государств, может принимать только Совет Безопасности, который действует по главе 7 Устава ООН.

Однако в этом случае Россия воспользуется правом вето, а решения Генассамблеи носят для стран сугубо рекомендательный характер.

Дипломат отметил, что созданный на основе такой резолюции орган на практике не сможет совершать никаких принудительных действий, включая выдачу ордеров на арест.

Это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России «всем международным сообществом» подойдет, — отметил он.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за создание специального трибунала, в рамках которого будут проведены расследования против президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Парламентарии также приняли резолюцию по использованию активов РФ «для репараций Киеву».

В декабре 2022 года представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге. При этом глава МИД Франции Катрин Колонна еще в октябре отрицала поддержку Парижем инициативы о создании спецтрибунала.