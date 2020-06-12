В ООН решили продлить режим удалённой работы для сотрудников до конца июля

https://static.news.ru/photo/8c5d009c-ad17-11ea-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Michael Kappeler/dpa/GlobalLookPress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение продлить режим дистанционной работы в ООН до конца июля.

Я принял решение продлить действующий режим удалённой работы до конца июля 2020 года, — привели сообщение генсека ООН в ТАСС.

Такое решение глава организации принял в связи с тем, что количество сотрудников, заразившихся коронавирусной инфекцией, в ООН достигло 953 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что режим удалённой работы в организации был продлён до июня 2020 года.

Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Антониу Гутерриш решил продлить срок дистанционного режима на месяц.