В ООН решили продлить режим удалённой работы для сотрудников до конца июля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение продлить режим дистанционной работы в ООН до конца июля.
Я принял решение продлить действующий режим удалённой работы до конца июля 2020 года, —
привелисообщение генсека ООН в ТАСС.
Такое решение глава организации принял в связи с тем, что количество сотрудников, заразившихся коронавирусной инфекцией, в ООН достигло 953 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что режим удалённой работы в организации был продлён до июня 2020 года.
Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Антониу Гутерриш решил продлить срок дистанционного режима на месяц.
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