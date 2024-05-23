В ООН рассказали о судьбе бежавших журналистов Эксперт ООН Хан: тысячи журналистов покинули родину из-за репрессий и угроз

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Тысячи журналистов в течение последних лет были вынуждены уехать из своих стран из-за опасений за сохранность своей жизни и политических репрессий, пишет Associated Press со ссылкой на Ирен Хан, выступившую в ООН. Эксперт также подчеркнула, что сотрудники СМИ после бегства оказываются уязвимы для атак недоброжелателей, как в физическом плане, так и в цифровом.

По ее словам, такая динамика наблюдается и в демократических странах, где авторитарная риторика набирает силу. Если смотреть на ситуацию в целом, то в более чем трети стран мира наблюдается отсутствие независимых СМИ, либо они серьезно ограничены в своих действиях. В общей сложности на территории этих государство проживает более двух третей населения планеты. Также Хан добавила, что переезд в конечном итоге приводит к отказу журналистов от своей профессии.

Опасаясь за свою собственную безопасность или безопасность своих семей на родине, изо всех сил пытаясь выжить финансово и преодолеть многочисленные трудности жизни в чужой стране, многие журналисты в конечном итоге бросают свою профессию, — пояснила она.

Президент России Владимир Путин в январе поручил правительству совместно с МИД и СПЧ подготовить предложения по репатриации соотечественников, которым за границей грозит депортация. Поручение должно быть выполнено до 1 июля.