В ООН рассказали о планах на Украину Представитель генсека ООН Трембле: организация продолжит отправлять гумпомощь Украине

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Представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле заявила, что всемирная организация продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине, сообщает ТАСС. По её словам, в организации прилагаются большие усилия для планирования и оказания гуманитарного содействия Киеву. Она при этом не уточнила объем оказываемой помощи Украине.

ООН по-прежнему делает всё возможное для того, чтобы помочь как можно больше в плане гуманитарного содействия, — рассказала Трембле.

В ООН неоднократно заявляли о нехватке средств для предоставления гуманитарной помощи нуждающимся странам из-за поддержки Запада Украины.

Венгрия не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда, заявил ранее министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Он отметил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование вместе с другими странами европейского союза.