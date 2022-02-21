В ООН рассказали, как преодолеть разногласия по Украине

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что переговоры являются единственным путём для устранения разногласий между основными игроками по Украине. Признание Россией независимости ДНР и ЛНР сужает возможности для переговоров, отметила она на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета Безопасности, — подчеркнула ДиКарло.

По её словам, в ООН «крайне обеспокоены» тем, к чему может привести признание Донбасса.

В условиях нынешних рисков и неопределённости ещё важнее вести диалог, — заключила замгенсека ООН.

Ранее стало известно, что постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины и продолжению диалога и консультаций. Нельзя предпринимать действия, которые могут привести к напряжённости, считает он. При этом представитель КНР не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины, как это сделали представители западных стран. Также Чжан Цзюнь не выступил с осуждением действий России.