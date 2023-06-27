В ООН рассказали, что делать с американской тюрьмой Гуантанамо ООН: США должны в приоритетном порядке закрыть тюрьму Гуантанамо

Фото: Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

США необходимо в приоритетном порядке закрыть тюрьму на своей базе Гуантанамо, поскольку там царит «систематический произвол». С таким заявлением выступила спецдокладчик Совета ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолайн. Она также выразила серьезную озабоченность продолжающимся содержанием под стражей 30 мужчин. Слова Ни Аолайн приводит ТАСС.

Закрытие объекта остается приоритетом, — подчеркнула докладчик.

Она добавила, что жизнь содержащихся на базе заключенных «пронизана систематическим произволом». Представитель ООН обратила внимание на их «серьезную незащищенность, страдания и тревогу».

Ни Аолайн указала на то, что содержание под стражей предполагает практически постоянное наблюдение за заключенными, что, по ее мнению, несет «усугубляющее воздействия на достоинство и основные права» узников.

В настоящее время администрация США делает попытки сократить число содержащихся на базе заключенных в рамках более широких усилий по полному закрытию проекта. Тюрьма была создана в 2002 году, когда во главе государства находился президент Джордж Буш-младший. Туда помещались захваченные во время операции в Афганистане и в ходе других антитеррористических рейдов.

На протяжении некоторого времени в тюрьме находились порядка 800 человек. Сменивший Буша-младшего Барак Обама в январе 2009 года подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года, однако в результате она функционирует до сих пор.

Ранее кубинские законодатели выступили против присутствия на острове иностранных военных баз. По данным СМИ, на Кубе провозгласили Днем действий против анклавов США и НАТО 23 февраля — день, в который 120 лет назад был подписано соглашение с Вашингтоном о размещении на острове военно-морской базы.