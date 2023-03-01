В ООН рассчитывают на продление зерновой сделки после 18 марта

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В ООН ведут переговоры с участниками Черноморской зерновой сделки с целью ее продление после 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Паллу. По ее словам, изменения или инициативы должны быть приняты всеми сторонами, так что поддержание контакта необходимо.

Мы ведем переговоры со всеми сторонами этой инициативы с той целью, чтобы сделка продолжила реализовываться. Все стороны высказывают свои озабоченности и инициативы. Мы всех их слушаем и организуем дискуссии и переговоры для обсуждения всех этих вопросов. Мы хотим и надеемся, что инициатива продолжит действовать, — сказала Палла.

Она уточнила, что продление сделки важно для глобальной продовольственной безопасности неоспоримы, так как договоренность обеспечивает беспрепятственный экспорт зерна и удобрений с Украины и из России.

При этом, по данным Reuters, Киев запросил Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но обратной связи пока не получил.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН заключили так называемую зерновую сделку, которая является частью пакетного соглашения, по которому предусматривается в том числе разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам Москвы, эта часть договора выполнена не была.