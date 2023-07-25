В ООН раскрыли содержание послания России по зерновой сделке В ООН сообщили о получении уведомления от России о прекращении зерновой сделки

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Уведомление по зерновой сделке, направленное Россией в адрес Организации Объединенных Наций (ООН), содержало заявление о том, что она прекращена, сообщил ТАСС заместитель представителя генерального секретаря международной организации Фархан Хак. По его словам, дальнейшие пояснения на этот счет должны быть сделаны российской стороной.

В уведомлении, которое мы получили от России, содержалось слово «прекращена» (terminated). Дальнейшие пояснения насчет того, произошли ли в этом какие-то изменения, остаются за ними, — подчеркнул Хак.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что зерновая сделка окончательно не свернута. По его словам, Москва готова вернуться к участию в договоренностях, если российская часть будет реально реализовываться на практике.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России. По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прислал письмо российскому президенту Владимиру Путину, где излагался план действий, согласно которому условия России будут «выполнены когда-то».

На минувшей неделе стало известно, что Украина обратилась к Турции с предложением возобновить зерновую сделку без участия российской стороны. Анкара какого-либо ответа не дала, хотя и рассматривает такую возможность.