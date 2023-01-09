В ООН работают над снятием препятствий для экспорта удобрений из России В ООН заявили о работе над снятием препятствий для экспорта удобрений из России

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Дюжаррик

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в международной организации продолжают работать над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопросом занимаются лично генсек ООН Антониу Гутерриш и глава органа Генассамблеи ООН ЮНКТАД Ребекка Гринспан.

Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса, — заверил представитель генсека ООН на брифинге.

В июле 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку. Она была частью договоренности, предусматривающей в том числе разблокировку экспорта продовольствия и удобрений из России. Это условие так и не было выполнено.

Ранее в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) заявили, что по итогам 2022 года падение экспорта российских удобрений составит 15%. Это ниже, чем ожидалось, поскольку удалось смягчить санкционное давление, переориентировать логистику и выйти на рынки дружественных стран. Ещё летом в РАПУ оценивали сокращение экспорта в 20%.