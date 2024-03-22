В ООН сообщили, что следят за происходящим в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ООН опечалена сообщениями о стрельбе в московском «Крокус Сити Холле», заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. Организация пытается получить дополнительную информацию, передает ТАСС.

Мы опечалены этими новостями. Пытаемся получить больше информации о произошедшем, — сказал он.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. После стрельбы начался сильный пожар. Также в здании произошел взрыв. Кровля торгового комплекса частично обвалилась. В концертном зале до сих пор могут быть заблокированы до 200 человек, передавали источники.

При этом очевидцы рассказали, что теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» устроили порядка 20 человек. Позднее в торговом центре что-то рухнуло, были слышны крики людей. Корреспондент NEWS.ru в свою очередь сообщил, что у концертного зала может находиться заминированный автомобиль, в связи с чем бойцы СОБРа отгоняют людей от здания.

Telegram-канал «112» информировал, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». По его данным, еще более 100 посетителей ранены.