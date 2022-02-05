В ООН прокомментировали публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину

Всем сторонам стоит избегать любых действий или риторики, которые способны привести к обострению ситуации вокруг Украины, сообщил РИА Новости зампредседателя генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал недостоверную публикацию американского агентства Bloomberg о российском вторжении на Украину, появившуюся прошлой ночью.

Всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации, — заявил Хак.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала фейковую публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину, назвав авторов данной статьи настоящими извращенцами.

Сообщение Bloomberg не оставил без внимания и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что публикация свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Запада и показывает, как подобная информация может привести к непоправимым последствиям. Он также предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «Bloomberg-ньюс».