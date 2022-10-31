В ООН проголосовали за отказ Израиля от своего ядерного оружия JP: в ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия

Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com

Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования принял резолюцию, согласно которой Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать свою ядерную инфраструктуру в ведение МАГАТЭ, пишет The Jerusalem Post. По информации издания, за принятие резолюции проголосовали 152 страны, включая Россию и Украину, против выступили 5 стран (Израиль, Канада, США, Микронезия и Палау). От голосования воздержались 24 страны, в основном члены Евросоюза.

Документ призывает Израиль не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои неохраняемые ядерные объекты под полный объем гарантий МАГАТЭ, — сказано в публикации.

Автор материала отметил, что Израиль якобы никогда не признавал наличие у себя ядерного оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что стремление Польши разместить у себя американское ядерное оружие тревожит Москву. Он отметил, что новое поколение западных политиков пытается «играть» с этой темой достаточно безответственно.

О том, что польские власти заинтересованы в размещении ядерного оружия НАТО и совместном его использовании со странами Альянса, некоторое время назад заявил представитель офиса президента Якуб Кумох. Он пояснил, что в настоящее время переговоры об этом не ведутся, но они были ранее в «концептуальной фазе».