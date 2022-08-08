В ООН призвали защищать мирных граждан на Украине ООН призвала защищать мирных граждан на Украине на фоне доклада Amnesty International

Фото: Bruno RochaZUMAPRESS.com/Global Look Press

ООН призывает к защите мирных граждан на Украине. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя доклад международной правозащитной организации Amnesty International. В нем содержатся данные и нарушениях международного и военного права со стороны ВСУ.

Дюжаррик отметил, что посание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на протяжении всего конфликта было совершенно четким.

Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц, — сказал представитель международной организации.

Доклад Amnesty International был опубликован 4 августа. В нём говорится о том, что украинские войска нарушают нормы международного и военного права и размещают вооружение в школах и больницах городов, таким образом подвергая риску мирных жителей. В своём докладе организация отметила, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.

Президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад Amnesty International. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву. Он назвал отчёт искусственным и манипулятивным, направленным на «амнистирование России».