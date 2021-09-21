В ООН призвали запретить автономное оружие

Нужно ввести запрет на использование оружия, способного действовать без участия человека. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее организации. Его слова приводит РИА Новости.

Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить, — сказал он, выступая сегодня на сессии ООН.

Он также предположил , что следующий крупный военный конфликт в мире начнётся с кибератаки.

В Нью-Йорке уже неделю идёт 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. На открытии Гутерриш обратился к участникам с призывом прекратить конфликты и вместе противостоять новой угрозе — пандемии коронавируса.

В свою очередь в России предложили увеличить возраст для получения оружия до 30 лет. Об этом НСН заявил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарёв, комментируя недавнюю трагедию в Перми. По его словам, на пути к получению ствола заявитель должен пройти все круги ада.