В ООН призвали стороны избегать любых действий с «грязной бомбой»

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ООН призывала все стороны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации на фоне сообщений о подготовке Киевом провокаций с «грязной бомбой», заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. Он отметил, что в организации не могут знать наверняка о подлинности информации о «грязной бомбе».

Мы знаем о сообщениях в прессе. У нас нет возможностей знать наверняка, так это или нет. Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным, — сказал он.

Первый зампред РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направит письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с угрозой применения Киевом «грязной бомбы» на территории Украины. Ранее об обращении в ООН рассказал и глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории.