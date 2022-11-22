В ООН призвали расследовать убийство российских военнопленных ВСУ

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расстрел российских военнопленных украинским солдатами должен быть тщательно расследован, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он отметил, что в организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает, передает РИА Новости.

Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно, — сказал Хак.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

После этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции, и других нарушениях международных документов о правах человека.