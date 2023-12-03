В ООН призвали расследовать нарушения международного права в секторе Газа Комиссар ООН Тюрк: в Газе нужно провести международное расследование

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

В секторе Газа нужно провести расследование нарушений международного права, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, которые приводятся на сайте организации, виновные должны быть привлечены к ответственности.

Чрезвычайно серьезные обвинения в многочисленных нарушениях международного права должны быть полностью расследованы, а виновные — привлечены к ответственности, — сказал Тюрк.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что после завершения конфликта на Ближнем Востоке по факту действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может быть создан военный трибунал. Он добавил, что многое будет зависеть от позиции США и Европы, так как международные структуры руководствуются их заявлениями.

До этого лидер Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал его ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками». Глава страны напомнил, что прямо сейчас происходит истребление палестинского народа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что порядка трех тысяч адвокатов, в том числе турецких, обратились с исками в Международный уголовный суд в связи с действиями Израиля в секторе Газа. По словам главы государства, Анкара надеется, что «авторы геноцида» в палестинском анклаве понесут справедливое наказание.