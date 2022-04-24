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Мир

В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе

18:41, 24 апреля 2022
В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе Мариуполь. Украина Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press
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В Мариуполе находятся десятки тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых, чья жизнь поставлена на карту, подчеркнул кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад. Он призвал сделать паузу в боевых действиях для эвакуации, передаёт РИА Новости.

В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых <...>. Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней,заявил Авад.

Он настаивает на том, что эвакуация должна начаться незамедлительно. По мнению Авада, каждое промедление может стоить нескольких жизней.

Министерство обороны ранее предлагало открыть гуманитарные коридоры с территории «Азовстали», чтобы бойцы ВСУ могли сложить оружие и выйти. Украинская сторона отказалась от этого, заявив, что военные не будут сдаваться.

Ранее власти ДНР заявили о срыве эвакуации из Мариуполя. Причиной инцидента назвали огонь из миномётов, открывшийся с территории завода «Азовсталь».

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