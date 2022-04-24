В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе

В Мариуполе находятся десятки тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых, чья жизнь поставлена на карту, подчеркнул кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад. Он призвал сделать паузу в боевых действиях для эвакуации, передаёт РИА Новости.

В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых <...>. Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней, — заявил Авад.

Он настаивает на том, что эвакуация должна начаться незамедлительно. По мнению Авада, каждое промедление может стоить нескольких жизней.

Министерство обороны ранее предлагало открыть гуманитарные коридоры с территории «Азовстали», чтобы бойцы ВСУ могли сложить оружие и выйти. Украинская сторона отказалась от этого, заявив, что военные не будут сдаваться.

Ранее власти ДНР заявили о срыве эвакуации из Мариуполя. Причиной инцидента назвали огонь из миномётов, открывшийся с территории завода «Азовсталь».