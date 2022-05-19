В ООН призвали обеспечить продуктам из России доступ на мировые рынки Гутерриш призвал обеспечить продуктам и удобрениям из России доступ на мировые рынки

Антониу Гутерриш / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить продуктам питания и удобрениям из России полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки. По его словам, без этого не решить глобальный продовольственный кризис, сообщает РИА Новости.

Давайте внесём ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, — подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш подтвердил участие в переговорах по данному вопросу, но отметил, что не расскажет об их деталях, чтобы не подорвать «шансы на успех».

Также генсек ООН призвал Москву разрешить экспорт зерна из портов Украины, но допустил, можно «исследовать альтернативные транспортные пути».

Ранее стало известно, что Антониу Гутерриш обсуждал с США вопрос возвращения на мировые рынки калийных удобрений из России и Белоруссии. Его предложение заключается в смягчении санкций против Москвы и Минска в обмен на возобновление зернового экспорта из портов Украины.