В ООН призвали не допускать потерь среди мирных жителей в Панджшере

Организация Объединённых Наций призвала талибов (группировка «Талибан» запрещена в России) и силы сопротивления в Афганистане не допускать потерь среди мирных жителей в Панджшере. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН отметили, что продолжающиеся бои очень «беспокоят» организацию. Из-за этого складывается сложная гуманитарная ситуация. Бои усложняют доступ в районы для оказания помощи и сильно ухудшают обстановку.

Как и в любом конфликте, важен призыв к сторонам — чтобы они не допускали потерь среди гражданского населения, избегали повреждений гражданской инфраструктуры, — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщили, что талибы намерены нанести «окончательный удар» по сопротивлению в Панджшере, задействовав свои лучшие силы и военную технику. Как сообщается , они планируют произвести нападение.

Ранее стало известно, что талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере. Отмечается, что талибам удалось уничтожить 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал. При этом было убито девять талибов, в том числе два полевых командира.