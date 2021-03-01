В ООН призвали Москву разрешить международное расследование по Навальному

https://static.news.ru/photo/360fdbe2-7aa8-11eb-94bc-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан призвали российские власти запросить или разрешить проведение международного расследования для «установки фактов и прояснения всех обстоятельств» якобы имевшего места отравления оппозиционера Алексея Навального.

Мы считаем необходимым в срочном порядке провести международное расследование, с тем чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства, касающиеся отравления Навального. Это расследование особенно актуально сейчас, когда Навальный заключён под стражу российским правительством и находится под его контролем. Мы призываем правительство Российской Федерации запросить или разрешить проведение расследования такого рода, — приводит РИА Новости выдержку из заявления спецдокладчиков.

Калламар и Хан также напомнили, что на момент покушения Навальный находился под наблюдением спецслужб, поэтому маловероятно, что запрещённое химическое вещество могла применить «третья сторона» без ведома российских властей.

Ранее спецдокладчики назвали Россию ответственной за попытку убийства Навального. По словам Каламар, газ «Новичок» был разработан в СССР и его производят только в России. Кроме того, по её данным, российская сторона периодически применяет это отравляющее вещество.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где Навальный был госпитализирован. Медики установили, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Следов яда в анализах обнаружено не было.

Через два дня, когда состояние больного стабилизировалось, его перевезли в немецкую клинику. Правительство Германии со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Выводы экспертов были подтверждены в лабораториях Швеции и Франции.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад Совета по правам человека ООН по Алексею Навальному. Захарова выразила надежду на то, что Германия перестанет скрывать материалы по делу оппозиционера Алексея Навального, а также вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов.