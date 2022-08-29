В ООН призвали мир отказаться от ядерного оружия Генсек ООН Гутерриш: ядерное оружие должно уйти в историю

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир должен навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. По его словам, данный тип вооружений должен остаться в истории, сообщает ТАСС.

Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания [ядерного оружия] завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда, — цитирует агентство Гутерриша.

Генсек ООН выступил со своим заявлением в преддверии 29 августа, когда в мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний.

Ранее стало известно, что 27 августа заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила: Россия и США должны как можно скорее начать переговоры о соглашении на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Отсутствие нового документа оставит мир без каких-либо ограничений, отметила она.