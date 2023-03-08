В ООН призвали компетентные власти разобраться с диверсией на «Потоках» ООН: инцидент на «Северных потоках» должны расследовать компетентные органы

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода

Инцидент на трубопроводах «Северный поток» должен быть расследован компетентными органами. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, его слова приводит РИА Новости. При этом он не стал оценивать достоверность расследования американского издания The New York Times о причастности к диверсии Украины.

Определенно, это должно быть расследовано различными компетентными властями, — сказал Хак.

Он также добавил, что ООН не располагает какой-либо информацией «из первых рук» относительно причастности к инциденту проукраинской группы и потому не может провести оценку достоверности подобной информации.

Хак отметил, что если кто-то пытается взорвать критически важную инфраструктуру, то это вызывает беспокойство. По его словам, «расследование зависит от соответствующих властей».

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

Чуть позже немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что следователи обнаружили судно, связанное с Украиной, которое может быть причастно к подрыву «Потоков».