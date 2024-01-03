В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в РФ и на Украине

Фото: МО Украины

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели людей в России и на Украине, соответствующее сообщение управление разместило в соцсети Twitter (X). Также в пресс-службе организации подчеркнули, что международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты.

Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права, — говорится в заявлении.

Ранее в офисе официального представителя генсека ООН заявили, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам являются нарушением международного гуманитарного права, их следует осудить. Таким образом там отреагировали на удар Киева по Белгороду.

Лидеры других стран также высказали свою точку зрения по поводу происходящего. Представитель Госдепартамента США сообщил, что Штаты не поощряют атаки, подобные этой. А представительство Чехии при ООН потребовало от России прекратить боевые действия.

Россия уже запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом. Кроме того, постоянное представительство России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) возмутилось молчанием ее высокопоставленных представителей по поводу трагического события. Российская сторона призвала ОБСЕ «принципиально отреагировать на акт агрессии».