В ООН призвали гарантировать безопасность ЗАЭС Гутерриш: безопасность Запорожской АЭС должна быть гарантирована

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Любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую безопасность Запорожской АЭС недопустимы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС. Он призвал стороны гарантировать безопасность ЗАЭС. Гуттериш также пообещал, что ООН готова обеспечить поездку на Запорожскую АЭС экспертам МАГАТЭ через Киев, если на это согласятся Россия и Украина.

В тесном контакте с МАГАТЭ Секретариат ООН пришел к выводу, что у нас есть возможности в сфере логистики и безопасности поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии, что на это согласятся Россия и Украина. Я приветствую заявления в поддержку такой миссии и надеюсь, что она состоится как можно скорее, — сказал генсек ООН.

Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым ранее согласовала отправку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Париж принял гарантии Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть миссию угрозе.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, её демилитаризацию и полное освобождение от российских войск. Он утверждает, что Россия ответственна за тяжелое положение Запорожской АЭС и тем самым шантажирует украинское руководство. Зеленский предупредил, что подобные действия могут иметь глобальные катастрофические последствия.