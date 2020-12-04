В ООН призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры в ОБСЕ

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Властям Армении и Азербайджана следует вернуться к переговорам под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом рассказал журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передаёт ТАСС.

Генеральный секретарь ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — сказал он.

По словам главы ООН, это поможет добиться устойчивого урегулирования ситуации в регионе. Также он призвал руководства и граждан стран встать на путь диалога, что приведёт к миру, стабильности и процветанию в регионе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении контрнаступательной операции в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны Азербайджана подсчитали военные потери в результате эскалации. Погибли 2783 военнослужащих и ещё свыше 100 считаются пропавшими без вести.