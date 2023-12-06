Гуманитарная резолюция по палестино-израильскому конфликту, принятая в ноябре Советом Безопасности ООН, в настоящее время несостоятельна, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС. По его словам, условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную гуманитарную помощь, а ситуация в секторе Газа перерастает в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе.

Мы сталкиваемся с серьезным риском краха гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом, а также для мира и безопасности в регионе. Нынешние условия не позволяют проводить какие-либо значительные гуманитарные операции. Тем не менее мы подготавливаем варианты для мониторинга исполнения резолюции [СБ ООН по Газе], хотя и признаем, что в нынешних условиях она несостоятельна, - заявил Гуттериш.