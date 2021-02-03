ООН отреагировала на продление договора СНВ-3

https://static.news.ru/photo/95ca2a0e-664b-11eb-94d8-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

В Организации объединённых наций (ООН) рассчитывают, что продление договора СНВ-3 позволит продолжить дискуссию по ядерному разоружению. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель генсек организации Стефан Дюжаррик.

Мы активно приветствуем продление договора на пять лет в качестве инструмента, который ставит ограничения для двух крупнейших в мире ядерных арсеналов. Я думаю, что это первый шаг к активизации дискуссии по контролю над ядерными потенциалами, — цитирует ТАСС представителя ООН.

Ранее в НАТО также прокомментировали продление Договора СНВ-3 между Россией и США. В Альянсе договор считают ядром международной стабильности.

Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами. Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го.

Как сообщал NEWS.ru, в Евросоюзе также прокомментировали продление ДСНВ Россией и США. Там отметили, что такой шаг усилит международную и европейскую безопасность.