В ООН приветствовали прекращение огня на Украине в Рождество Представитель Гутерриша: генсек ООН приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной в Рождество

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в Рождество, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. При этом он подчеркнул, что временное перемирие «не заместит справедливый мир», прописанный в Уставе ООН и международном праве, передает РИА Новости.

Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом, — заявил Дюжарик.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.

Накануне такой с инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель объяснил предложение тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.