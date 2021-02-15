В ООН предупредили о грядущем дефиците продуктов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/6ef1e1ea-6fad-11eb-911d-96000091f725_660.jpg Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бедные страны в 2021 году более, чем в 2020-м, подверглись риску столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщила специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата.

Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом, — заявила в интервью газете Guardian Калибата.

Она также отметила, что из-за введения режима карантина были закрыты многие продуктовые рынки, что привело к ухудшению положения фермеров. В африканских странах, по её словам, дефицит продовольствия осложняется ещё и ожидающимся сезоном засухи.

За прошедший год люди исчерпали свои ресурсы в виде продуктов, финансовых средств, помощи родственников и сейчас столкнутся с кризисом в одиночку, без поддержки. Это происходит по всем миру, везде, — подчеркнула спецпосланник ООН.

Как писал NEWS.ru, восьмой месяц подряд цены на продовольственные сырьевые товары в мире продолжают расти, в январе они поднялись до максимального значения за последние почти семь лет. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO UN). Рассчитываемый организацией индекс продовольственных цен, ежемесячно отмечающий изменение цен на ключевые виды продовольствия на международном рынке, в январе вырос на 4,3% — до 113,3 пункта. Это самое высокое значение с июля 2014 года. Самые высокие темпы инфляции коснулись зерновых, растительных масел и сахара. Согласно индексу, зерновые в январе подорожали на 7,1% по сравнению с декабрём. Цены на пшеницу поднялись за месяц на 6,8%, на кукурузу — на 11,2% к декабрю и на 42,3% по сравнению с январём 2020 года.