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В ООН предупредили о готовности талибов начать облавы против несогласных

15:30, 03 сентября 2021
В ООН предупредили о готовности талибов начать облавы против несогласных Фото: Kabir/XinHua/Global Look Press
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Отсутствие противодействия со стороны талибов на разрозненные протесты может свидетельствовать о том, что боевики создают чёрные списки противников их режима. Источники в ООН видят в этом ловушку боевиков для их врагов, сообщает France 24.

СМИ утверждает, что несмотря на свои обещания не мстить противникам, талибы обязательно явятся «по адресам». Отмечается, что боевики стремятся создать себе толерантный образ, пытаясь усыпить бдительность простых афганцев и мирового сообщества.

Источники подчёркивают, что в наибольшей опасности находятся бывшие сотрудники афганских силовых структур, сотрудники иностранных дипломатических миссий и помощники военных НАТО.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) казнили афганского музыканта Фавада Андараби. Как говорят очевидцы, боевики просто ворвались в дом певца, вывели его на улицу и расстреляли. Данную акцию талибов связали с деятельностью Андараби, так как музыка была запрещена боевиками.

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