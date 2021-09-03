В ООН предупредили о готовности талибов начать облавы против несогласных

Отсутствие противодействия со стороны талибов на разрозненные протесты может свидетельствовать о том, что боевики создают чёрные списки противников их режима. Источники в ООН видят в этом ловушку боевиков для их врагов, сообщает France 24.

СМИ утверждает , что несмотря на свои обещания не мстить противникам, талибы обязательно явятся «по адресам». Отмечается, что боевики стремятся создать себе толерантный образ, пытаясь усыпить бдительность простых афганцев и мирового сообщества.

Источники подчёркивают, что в наибольшей опасности находятся бывшие сотрудники афганских силовых структур, сотрудники иностранных дипломатических миссий и помощники военных НАТО.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) казнили афганского музыканта Фавада Андараби. Как говорят очевидцы, боевики просто ворвались в дом певца, вывели его на улицу и расстреляли. Данную акцию талибов связали с деятельностью Андараби, так как музыка была запрещена боевиками.