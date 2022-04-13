В ООН предложили России ряд инициатив по гуманитарным вопросам по Украине

ООН обратилась к российской стороне с рядом гуманитарных инициатив по Украине и ожидает по ним ответа от Москвы, сообщил генеральный секретарь альянса Антониу Гутерриш, передаёт ТАСС. Среди предложений были упомянуты создание коридоров для гуманитарной помощи, прекращение огня и эвакуация мирного населения.

Был сделан ряд предложений, и мы ждем ответа от Российской Федерации в отношении данных предложений, в числе которых локальное прекращение огня для коридоров доставки гуманитарной помощи, эвакуации и другие аспекты, которые смогут минимизировать влияние на гражданское население, — сказал Гутерриш.

Согласно отчёту управления от 13 апреля верховного комиссара ООН по правам человека, на Украине с 24 февраля погибли 1892 мирных жителя, в том числе 153 ребёнка. В большинстве случаев причиной гибели называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения.

В Донецкой и Луганской областях погибли 675 мирных жителей, 1282 человека получили ранения. При этом на территориях, контролируемых ДНР И ЛНР, погибли 75 человек, в подконтрольных Киеву зонах — 600 человек.

В других регионах Украины — Киеве, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и ряде других областей — погибли 1217 человек. Ранены 1276.