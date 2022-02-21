В ООН потребовали от России изменить решение о признании ДНР и ЛНР

Украина сожалеет о решении России признать Донецкую и Луганскую народные республики и просит отозвать это решение, вернувшись к переговорам. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Его позицию поддержали Франция и Британия, предупредив Россию о серьёзных и далеко идущих последствиях такого решения, пишет ТАСС.

Постпред Украины в ООН утверждает , что Киев стремится к обеспечению мира в Донбассе. Он потребовал от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности в регионе. Кислица призвал Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться за стол переговоров. Он также подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, если Москва придёт к «здравому смыслу».

Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях, — заявил украинский дипломат.

Позицию Украины поддержали другие члены Совбеза. Как заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, отправка российских миротворцев в Донбасс может стать ещё одним актом нарушения территориальной целостности Украины. Вместо этого, по его словам, России необходимо подкрепить действиями свои слова о готовности к диалогу в ситуации вокруг Украины и отказаться от признания республик.

Как заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, все стороны в ситуации вокруг Украины должны сосредоточиться на немедленном прекращении враждебных действий.

Переговоры являются единственным способом устранения существующих разногласий между ключевыми сторонами в вопросах региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины, — сказала она.

В свою очередь постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти шаги будут иметь последствия не только для Европы. Действия России она назвала нарушением основных принципов международного права и Устава ООН.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд также заявила, что России нужно сделать «шаг назад» в ситуации по Украине и перестать демонстрировать «вопиющее пренебрежение к международному праву». По её словам, вторжение на Украину «высвобождает силы войны, смерти и разрушения» и повлечёт за собой серьёзные экономические последствия.

Ранее президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Кроме того, глава РФ потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.